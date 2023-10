São Paulo

A CEBC (Conselho Empresarial Brasil-China) vai debater no próximo dia 23 a nova agenda de industrialização e sustentabilidade entre Brasil e China.

O evento, que será fechado para convidados e associados do conselho, contará com a presença do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, executivos da Embraer, Vale, Bayer, Suzano, entre outros.

O vice-presidente Geraldo Alckmin será um dos convidados do encontro da CEBC - Gabriela Biló - 112.abr.2023/Folhapress

Serão dois painéis ao longo do evento. Um para discutir investimentos, neoindustrialização e powershoring —termo utilizado para falar sobre a descentralização da produção em países próximos de centros de consumo e com potencial de investimentos.

O outro reunirá especialistas em sustentabilidade, biotecnologia e mercado de carbono. A reunião será realizada no hotel Renaissance, em São Paulo.

com Diego Felix