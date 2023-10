São Paulo

O investidor chinês Li Lu está no Brasil acompanhando a comitiva do fundador da BYD, Wang Chuanfu, pelo país. Na segunda (9), ele acompanhou o lançamento do complexo da BYD em Camaçari (BA), onde a empresa chinesa vai construir a primeira fábrica local de veículos elétricos.

Li Lu mora nos Estados Unidos e é o fundador da Himalaya Capital, que administra bilhões de dólares. No Brasil, ele tem se reunido com potenciais parceiros de negócios. Alexandre Baldy, o presidente do conselho da BYD no Brasil, tem acompanhado o executivo nesses encontros.

Seus principais interesses são os setores de energia e de mineração. A gestora que ele comanda trabalha principalmente com companhias de capital aberto na Ásia, com ênfase na China, e em setores com potencial de crescimento.

Ao centro, sem paletó, o investidor Li Lu, cercado pelo presidente do conselho da BYD no Brasil, Alexandre Baldy (ponta esquerda), o CEO da BYD, Wang Chuanfu, e Stella Li, vice-presidente global da empresa - Divulgação

Em seu site oficial, a Himalaya diz seguir "os princípios de investimento em valor de Benjamin Graham, Warren Buffett e Charles Munger".

Li Lu investiu na BYD há 20 anos, quando ela ainda era uma desconhecida fábrica de baterias.

Na época, ele ainda estava proibido de retornar ao seu país de origem. Li figurou por anos na lista de 21 estudantes procurados por terem liderado as manifestações que, no dia 4 junho de 1989, resultaram no Massacre da Praça da Paz Celestial (que se chamava praça Tiananmen).

Ele voltou ao país em 2010, quando foi visto no campus da BYD em Shenzhen, acompanhado de Bill Gates, Buffett e Munger. Desde então, ele atuou como intermediador para investimentos de estrangeiros na China.

Com Diego Felix