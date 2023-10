São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou nesta semana a primeira operação de apoio à inovação tecnológica com custo em TR (taxa referencial). A Hypofarma, farmacêutica de Minas Gerais, receberá o empréstimo.

Uma parte dos recursos, de R$ 11,4 milhões, será utilizada no plano de desenvolvimento de 43 novos medicamentos, sendo 13 anti-infecciosos e seis de combate ao câncer.

A Hypofarma é uma farmacêutica de Minas Gerais - Rafaela Araújo - 06.set.2023/Folhapress

Além da parte de inovação, o apoio também inclui a capacidade produtiva da Hypofarma, totalizando R$ 37 milhões em financiamento.

Esta é mais uma iniciativa do banco em acordo com a política de neoindustrialização do governo federal. No mês passado, o BNDES já havia liberado empréstimos para a Companhia de Cimentos Itambé visando dobrar a capacidade de produção da fábrica em Balsa Nova (PR).

Com Diego Felix