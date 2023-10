Brasília

A JBS, gigante global de alimentos, inaugura duas fábricas de alimentos processados da Seara nesta sexta (27) em Rolândia (PR). Com investimento de R$ 1 bilhão, as duas unidades terão capacidade para contratar até 6.000 funcionários.

Segundo o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, uma das unidades é destinada a empanados de frango.

"Vamos usar a capacidade dessa planta para destravar a atuação da Seara nesse segmento", disse Tomazoni ao Painel S.A. "Queremos dobrar as vendas."

Frigorífico da JBS em Rolândia, norte do Paraná - JBS/Bruno Franco

O executivo afirmou que, apesar de os brasileiros gostarem de empanados, os pratos prontos de frango ainda têm baixa adesão no país.

"A penetração [desses produtos] é de 33% no Brasil. No Reino Unido, ela é de 66% e nos EUA, 54%. Temos muito espaço."

Tomazoni afirma que a nova linha de frangos empanados, lançada em março, já puxou o crescimento da categoria no país em 2,7 pontos percentuais.

Segundo João Campos, CEO da Seara, a outra unidade será destinada a salsichas, um mercado altamente disputado no país.

Para isso, a fábrica foi equipada com o segundo maior forno de defumação do mundo. A ideia é criar produtos diferentes de qualidade superior à do mercado, base da estratégia do grupo.

A expansão do complexo industrial de Rolândia é parte de uma estratégia global de agregar valor aos produtos das marcas da JBS que, na Europa e nos EUA, ocorreram primordialmente via aquisições de marcas como Sunnyvalley, Pilgrim's Food Masters e King's Group.

Com Diego Felix