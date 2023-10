São Paulo

A Bradesco Seguros registrou crescimento de 40% na contratação de um seguro voltado à proteção digital no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. A cidade com mais contratações para este tipo de cobertura foi São Paulo —alta de 28%.

O aumento na procura por serviços como este acontece em meio a uma onda de golpes com Pix e o chamado "golpe da mão fantasma".

Os golpes com transferências bancárias como o Pix se espalharam pelo Brasil - Getty Images

Um deles, que desvia dinheiro do Pix pelo celular quando o cliente vai realizar uma transferência bancária já fez mais de 6.300 vítimas no Brasil desde janeiro deste ano.

Criminosos induzem os usuários a baixarem aplicativos com vírus e conseguem, de forma remota, acessar o celular da pessoa. A partir daí, a conta bancária fica exposta aos interesses dos criminosos.

O produto do Bradesco, que também é oferecido em outras empresas e instituições bancárias, garante proteção contra transações indevidas realizadas por terceiros em situações como perda, furto simples, furto qualificado ou roubo do celular, ou coação sofrida pelo segurado, seja via Pix, transferências, TED, DOC, boletos e recarga de crédito ou telefonia móvel.

Com Diego Felix