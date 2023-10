São Paulo

O Dia da Criança deve movimentar R$ 8,5 bilhões neste ano, volume de vendas quase 2% superior ao registrado pela Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) em 2022.

De acordo com a entidade, inflação, desemprego, juros altos e o endividamento elevado das famílias serão componentes que pesarão para os números modestos do setor na comemoração do próximo dia 12.

Os brinquedos seguem reinando na escala de presentes para o Dia das Crianças - Robson Ventura - 23.set.2017/Folhapress

Pelas projeções, mais de 70 milhões de consumidores devem ir às compras, com um tíquete médio de R$ 220.

Brinquedos, vestuário, calçados e acessórios são apontados como os preferidos para compor a cesta de compras dos consumidores brasileiros.

Baixo apetite nas compras

A Tim também realizou uma pesquisa com 231 mil clientes no país e apontou que um terço dos brasileiros (37%) dará presentes de até R$ 100 no Dia das Crianças. Outros 26% investirão até R$ 300 e 13% pretendem gastar até R$ 800.

Entre os meios de pagamento preferidos pelos consumidores, o Pix deve predominar (34% das respostas). Em seguida estão os clientes que usarão dinheiro em espécie (32%), cartão de crédito (16%) e débito (16%), de acordo com a companhia de telefonia móvel.

Com Diego Felix