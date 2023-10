São Paulo

O governo de São Paulo lança nesta terça (10) um programa para estimular o turismo familiar, batizado de "SP pra Crianças". Estão previstas a criação de rotas amigáveis a famílias com filhos pequenos e programas que unam educação e turismo, além de um grupo de trabalho para discutir o fomento da atividade.

Entidades que representam agências de viagens, parques e atrações turísticas serão parceiras no projeto, que também quer discutir a qualificação de mão de obra para que espaços e equipamentos sejam mais atraentes e seguros às famílias.

Objetivo do governo é fomentar rotas para o turismo familiar - Unsplash

O SP pra Crianças terá um site onde serão organizadas informações, notícias e serviços, como é o caso da programação de parques para o Dia da Criança e durante o feriado prolongado.

A elaboração de um passaporte integrando atrações públicas e privadas também está na pauta. Para o setor, seria um instrumento para a criação de ofertas e pacotes, incluindo sugestões de restaurantes e hospedagens.

O setor de parques e atrações turísticas estima ter faturado R$ 7,1 bilhões em 2022 e recebido 56 milhões de visitantes. O perfil predominante é de famílias com crianças e das classes C e B. O setor espera receber 18% mais consumidores em 2023.

Segundo a Fundação Seade, órgão de dados ligado ao governo, as famílias com filhos pequenos são as que mais viajam em São Paulo. Para o feriado de 12 de outubro, sondagem do Centro de Inteligência da Economia do Turismo aponta que 80% dos que viajarão com a família escolheram destinos próximos.

O secretário estadual de Turismo e Viagens Roberto de Lucena assina, também nesta terça, um protocolo de intenções com a plataforma "São Paulo para Crianças", que divulga passeios, atrações e eventos voltados ao público infantil, para a troca de conteúdos e pesquisas e a criação de um grupo de trabalho para estimular o turismo familiar.

Representantes das agências de viagens, das empresas de parques de diversão, de parques temáticos e de atrações turísticas estarão no grupo de trabalho.

"Os destinos que agradam as famílias são destinos seguros e diversificados. As crianças geram benefícios para toda a cadeia do turismo, tornam o turismo mais acessível e inclusivo", disse Lucena, em nota.

Com Diego Felix