São Paulo

O saldo de empregos –a diferença entre as contratações e as demissões– no estado de São Paulo em agosto foi de 65,4 mil vagas. Mais da metade dos novos postos de trabalho foi no setor de serviços, com 37,8 mil posições, segundo levantamento da Fundação Seade.

Com o resultado de agosto, o estoque de empregos com carteira assinada em São Paulo ficou em 13,5 milhões. O saldo acumulado desde janeiro é de 386 mil colocações –o número equivale a 30% das vagas criadas neste ano em todo Brasil.

Comércio no estado de São Paulo criou 13,1 mil vagas em agosto - Ronny Santos-18.abr.21/Folhapress

As regiões com o maior número de novos postos de trabalho são capital (23,7 mil), região metropolitana (13,4 mil), Campinas e o entorno (9.534) e Sorocaba (2.857).

Segundo a Fundação Seade, todos os segmentos tiveram saldo positivo. As vagas com mais posições criadas foram administrativas e serviços complementares (14 mil), educação (8.000) e alojamento e alimentação (5.000).

Entre os setores, além dos serviços, com 37,8 mil empregos, o comércio abriu 13,1 mil vagas. Na construção, foram 8.086; 5.282 na indústria; e 1.086 na agricultura, pecuária e pesca.

"Vamos seguir provocando a iniciativa privada, que é indutora de desenvolvimento, e facilitando a vida de quem quer produzir riquezas e gerar empregos em nosso estado", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com Diego Felix