São Paulo

Os shows de Taylor Swift e Paul McCartney e o GP São Paulo de F1 já levaram a ocupação da rede hoteleira a quase 100%.

Além desses, o extenso calendário de eventos até fim do ano deve garantir aumento nas reservas de quartos e, com mais gente circulando, empresários dos setores de comércio e serviços também têm mais chances de faturar no último trimestre.

Com shows esgotados, cantora Taylor Swift será uma das atrações internacionais em São Paulo - Michael Tran - 07.ago.2023/AFP

A maior concentração de eventos está na capital paulista, onde mais nove festivais serão realizado até o fim do ano.

Análise do Conselho de Turismo da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) aponta que as datas futuras deverão ter menos impacto financeiro do que o The Town, realizado em setembro no Autódromo de Interlagos.

Em cinco dias, 500 mil pessoas circularam no evento, que movimentou R$ 1,9 bilhão, batendo a marca de R$ 1,37 bilhão do GP São Paulo de Fórmula 1 em 2022.

"Todos [os próximos shows] possuem proporção menor de impacto, mas contribuem, em algum grau, para hotéis, bares, transporte, etc.", diz a análise da federação.

Os dez dias em novembro impactados por shows de Alanis Morissette (1º), Roger Waters (2), Taylor Swift, (3) e RBD (4), e mais o GP São Paulo de Fórmula 1 (4 e 5), são responsáveis por quase dobrar a receita reservada na rede Accor, dona de marcas como Ibis e Mercure, na comparação com outubro, quando menos eventos estão previstos.

A rede Atlantica Hospitality International, dona de marcas como Radisson e Transamérica, está com mais reservas para os próximos três meses.

Neste mês, o show do The Weeknd levou hotéis da rede a bater 92% de ocupação. A média mensal era de 67% em 2022. O cantor canadense se apresenta no Rio, no dia 7, e em São Paulo, no dia 10.

Em novembro, a Atlantica destaca o GP São Paulo e os shows de Taylor Swift e da banda Red Hot Chili Peppers, que levaram as taxas ocupação ficaram de 82% a 97%, ante uma média de 70% em 2022.

A turnê Eras, de Taylor Swift, passará pelo Rio nos dias 17, 18 e 19 de novembro, e por São Paulo, nos dia 24, 25 e 26.

A banda americana toca nos dias 4 (Rio), 7 (Brasília), 10 (São Paulo), 13 (Curitiba) e 16 (Porto Alegre) de novembro.

Em Brasília, a Accor diz que a apresentação de Roger Waters, no dia 24 de outubro, mais o Red Hot, deve elevar a receita de hotéis na região em 40%. "Os eventos de entretenimento têm roubado a cena", diz Guilherme Marques, da Accor Américas. O ex-Pink Floyd ainda toca no Rio, Porto Alegre, Curitiba Belo Horizonte e São Paulo.

O GP São Paulo de Fórmula 1 será nos dias 4 e 5 de novembro e, nos mesmos dias, haverá o GP Week , com shows de Kendrick Lamar, Thundercat, Swedish House Mafia e Halsey.

Em dezembro, a rede Atlantica destaca a taxa de ocupação de 97% em hotéis próximos aos locais de apresentação do ex-beatle Paul McCartney. Ele se apresentará em Brasília no dia 30 de novembro, e depois em Belo Horizonte (3), São Paulo (7, 9 e 10), Curitiba (13) e Rio (16).

"As feiras, congressos e megaeventos têm voltado com maior expressividade", diz Guilherme Martini, vice-presidente de operações, vendas e marketing da Atlantica Hospitality International. "O mercado segue apresentando boas perspectivas e as reservas têm sido feitas com antecedência."

A FecomercioSP também destaca entre os eventos até o fim do ano o Primavera Sound, que em 2022 movimentou R$ 385 milhões, e a CCXP.

Com Diego Felix