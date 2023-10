Brasília

As concessionárias de serviços públicos, como energia, água e telefonia, já fazem contas da economia que terão a partir do próximo ano, quando está prevista a entrada em vigor da nova etapa do Pix.

A previsão é que, em janeiro, o Banco Central libere o pagamento de boletos de cobrança diretamente pela plataforma.

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, criado pelo Banco Central - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Essa modalidade já é frequente na rede das operadoras. Hoje, mais de um terço dos clientes da TIM paga suas contas via pix, tanto no pré quanto no pós-pago.

No entanto, as empresas ainda precisam pagar aos bancos pela emissão dos documentos. É essa despesa que, segundo as concessionárias, deixará de existir com a nova modalidade do Pix.

Com Diego Felix