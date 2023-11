Brasília

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) avalia ampliar o uso do seguro garantia como forma de ampliar a concessão de crédito.

Hoje, o banco estatal prefere a fiança bancária, que facilita a execução das garantias. No entanto, com o novo marco sancionado pelo presidente Lula, o seguro ganhou força.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - Evaristo Sá - 24.AFP

Nesta segunda (6), o presidente do banco, Aloizio Mercadante, se reuniu com o presidente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alessandro Octaviani. Ambos decidiram avançar com estudos conjuntos para o lançamento de um produto específico.

No mercado, o seguro garantia ainda é pouco utilizado, mas, segundo Roque Melo, presidente da Comissão de Risco de Crédito e Garantia da Federação de Seguros Gerais (FenSeg), com o novo marco, a apólice passa a ser um título de execução extrajudicial, o que garante rapidez para converter a garantia em dinheiro.

Pelo seguro, o banco recebe imediatamente o pagamento caso haja calote do tomador. Posteriormente, a seguradora pode executar garantias para cobrir integralmente, ou parcialmente, suas perdas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Segundo a entidade, atualmente o motor desse mercado é o setor público. Entre janeiro e agosto deste ano, foram R$ 2,3 bilhões arrecadados em apólices envolvendo obras e serviços públicos –mercado que cresceu 29% em relação ao mesmo período do ano passado.

No setor privado, o seguro garantia arrecadou somente R$ 380 milhões.

Em relação aos sinistros, no entanto, as empresas privadas foram as que mais geraram perdas. Até agosto, foram R$ 574 milhões pagos em indenizações pelas seguradoras por falta de pagamento –mais que o dobro registrado no setor público.

Com Diego Felix e Paulo Ricardo Martins