Na disputa com C6 Bank, Nomad e Wise, que vêm ganhando mercado nos últimos anos com cartões globais, casas de câmbio vêm oferecendo cartões viagem com descontos de até 80% de IOF, imposto que incide nas compras em moeda estrangeira.

É o caso da Cotação, companhia de câmbio do Grupo Rendimento. Válida até 31 de dezembro, a promoção foi a forma encontrada pela empresa para reconquistar clientes, que migraram para as concorrentes, que operam com 1,1% de IOF.

"A gente estava perdendo mercado por conta dessa diferença. O mercado está ficando enorme e esses caras estão ganhando clientes", diz o diretor da Cotação, Alexandre Fialho.

Para contas globais de cartão de crédito, o principal benefício é a alíquota reduzida de IOF. Nas demais opções do mercado, como o cartão de crédito pós-pago e recarregáveis –pré-pagos que funcionam como débito no exterior–, o IOF é de 5,38%.

O cartão de viagem internacional da Cotação é pré-pago. Aceito em mais de 190 países e territórios, está disponível em dólar americano, dólar australiano, dólar canadense, euro e libra esterlina.

Segundo Fialho, antes da medida adotada pela empresa, o cartão de viagem correspondia a 20% das vendas. Agora, o patamar já é de 35%. O restante corresponde a transação cambial em espécie.

