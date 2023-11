São Paulo

Executivos de empresas premiadas na 33ª edição da Folha Top of Mind, nesta terça (31), avaliam que o reconhecimento do público reforça que a publicidade desempenhou papel relevante em um ano de desafios econômicos para os ganhos de participação de mercado.

A Nike ganhou mais um ano como a marca Top do Top no prêmio Folha Top of Mind - Bruno Santos - 31.out.2023/Folhapress

Na BRF, o vice-presidente Marcel Sacco afirmou que, no ano passado, houve uma mudança no slogan da Sadia, por exemplo, que passou a ser "seu dia pede Sadia" o que se refletiu em aumento de vendas.

"Ganhamos market share basicamente em todas as categorias de produtos", disse Sacco. "É um trabalho que vai combinando a relevância da marca com o reconhecimento do prêmio e resultados positivos de negócio."

A BRF teve as marcas Sadia e Qualy entre as premiadas.

Eleito o banco mais lembrado do país, o Banco do Brasil segue no topo das instituições financeiras mais reconhecidas do público em boa parte devido à atenção às mudanças nos hábitos de consumo do país.

"Existe um desafio do banco para rejuvenescer a base [de clientes]", disse Ana Carolina Castro, gerente executiva de publicidade e marketing digital do Banco do Brasil. "Todo o mercado publicitário passa por um momento de transformação e o banco caminha junto."

Na Ypê, que levou os prêmios de Top Meio Ambiente e Top Detergente, o diretor de marketing Cesar Nicolau considera que o resultado foi obtido porque a empresa conseguiu equacionar qualidade com um preço "um pouquinho abaixo das outras marcas", algo refletido nas campanhas de marketing.

A Downy ganhou neste ano como o Top Amaciante de Roupa, após adotar uma estratégia ativa de posicionamento nos principais canais de comunicação do país, entre eles o Big Brother Brasil

"Queremos estar em cada lugar que nossos consumidores assistem e sabemos que o BBB é o show mais importante do Brasil. O melhor show merece ter a marca número 1, por isso renovamos mais um ano com o BBB", disse Maria Belen Silvestris, CMO da Downy.

Para o Carrefour, maior rede de supermercados do país, este foi um ano para explorar novas praças, focando principalmente na expansão para o Norte, Nordeste e Sul. A companhia ganhou nesse segmento pela 23ª vez em 26 anos da categoria na pesquisa.

"Após a integração com o Big, estamos explorando novas praças, uma estratégia para crescermos em capilaridade de loja e presença de marca", disse Ana Paula Turco, gerente de marketing executivo do Carrefour.

No topo

Entre as marcas Top do Top, a Omo empatou em segundo lugar com a Coca-Cola, perdendo apenas para a Nike.

Yasmin Antacli Ribeiro, diretora de marketing da companhia, afirma que a marca seguiu sua estratégia de campanhas emocionais com o público, liderada principalmente pelo slogan "se sujar faz bem".

"Mantemos a estratégia de modernização e de estar próximo do consumidor. Passamos 365 dias no ar, foram várias campanhas específicas, sempre se conectando com as plataformas que os consumidores estão acessando", disse.

O prêmio

O Top of Mind premiou as marcas mais lembradas pelos consumidores brasileiros a partir de pesquisa realizada pelo Datafolha com 7.597 brasileiros em todas as regiões do país.

Nesta edição, além das perguntas tradicionais, o instituto também quis saber quais marcas estão associadas a férias e festas, como Carnaval, Natal e Páscoa.

Ao todo, são 80 categorias de produtos, serviços e subgêneros especiais. Também foram criados subgêneros em categorias principais, como marcas de mortadela e sardinha em lata que foram adicionadas ao Top Alimentação.

A premiação ocorreu no Tokio Marine Hall, zona sul de São Paulo, contou com mais de 1.500 funcionários e convidados das maiores agências de publicidade do país.

Com Diego Felix