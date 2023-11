São Paulo

Os irmãos Leandro e Thiago Ramos, fundadores da plataforma de ecommerce de tecnologia Kabum!, pediram ao Banco Central que impeça uma reestruturação do Itaú BBA, a quem acusam de ter favorecido o Magazine Luiza na compra do Kabum!.

O movimento dos irmãos subiu o tom das desavenças em torno do negócio bilionário ocorrido em 2021.

Prédio do Banco Central, em Brasília

No ofício enviado para o Deorf (Departamento de Organização do Sistema Financeiro) do BC, na última sexta-feira (17), os irmãos afirmam que o Itaú BBA, banco de investimentos contratado para fechar a operação, beneficiou um dos donos do Magalu.

Por isso, pedem que o BC não aprove o pedido do Itaú de transferir o controle do BBA para uma outra empresa não regulada pela autarquia.

Ambos alegam que isso blindaria o braço de investimento do Itaú que, ainda segundo eles, estaria tentando obstruir investigações sobre conflitos de interesse envolvendo seus executivos.

Procurado pelo Painel S.A., o Itaú disse que não teve acesso ao ofício. A companhia afirma que as razões para a cisão do Itaú BBA são públicas e não têm qualquer relação com as discussões judiciais relacionadas ao Kabum!.

Os fundadores do Kabum! acusam Ubiratan dos Santos Machado, diretor do Itaú BBA, de ter manipulado a venda da plataforma para beneficiar o Magalu. Eles citam uma relação próxima entre Machado e Frederico Trajano, diretor-presidente da varejista.

A venda do Kabum! para o Magazine Luiza foi realizada em julho de 2021 por R$ 1 bilhão. Os fundadores do Kabum! afirmam, porém, que o Magalu se propôs a pagar, além do R$ 1 bilhão em dinheiro, mais R$ 2,5 bilhões em ações da varejista. Os Ramos se tornariam sócios do Magalu.

Mas, no mesmo dia em que anunciou a compra do Kabum!, o Magalu anunciou também um follow-on (oferta subsequente de ações), que fez o preço da ação cair. Por conta da desvalorização do papel, o negócio, que seria de R$ 3,5 bilhões, acabou ficando por menos da metade do preço, segundo os advogados dos irmãos Ramos.

Caso a cisão do Itaú BBA seja permitida, a defesa dos fundadores do Kabum! pede que o Banco Central, ao menos, ressalve que o braço de assessoria financeira do Grupo Itaú continuará subordinado à avaliação da autarquia.

O Itaú Unibanco informou a seus acionistas, no fim de outubro, que a cisão do Itaú BBA tinha sido aprovada pelo conselho de administração da companhia.

As atividades de assessoria financeira, estruturação e coordenação de operações com títulos ou valores mobiliários seriam transferidas para a Itaú BBA Assessoria. Já as atividades típicas de instituições financeiras ficarão sob responsabilidade da holding Itaú Unibanco.

A proposta será votada na semana que vem em assembleia geral extraordinária.

A defesa dos irmãos Ramos já havia ido à Justiça neste mês para pedir que Ubiratan fornecesse informações como a quantidade de ações de emissão do Magalu em sua posse e adquiridas por ele ou empresa controlada por ele entre 2020 e 2021.

Querem saber ainda se Machado assessorou Frederico Trajano na aquisição da plataforma de ecommerce Netshoes em 2019.