Brasília

Empresas brasileiras representadas pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex) ingressaram com ação no Conar, órgão responsável pela publicidade no país, contra campanha da Shein que promovia a venda de suas roupas contendo a frase "tudo brasileiro, feito para o nosso corpo".

A entidade afirma que a propaganda era enganosa, porque a chinesa Shein ainda não produz no país o suficiente para se apresentar como brasileira.

Shein apresenta sua nova coleção como parte do acordo fechado com o governo brasileiro para investir R$ 750 milhões no país dentro de três anos - 31.jul.2023-Rubens Cavallari/Folhapress

Embora tenha feito a promessa de instalar fábrica no país, e esteja produzindo em parceria com algumas confecções locais, quase a totalidade das peças vendidas no site são importadas, segundo a Abvtex.

Para evitar que a peça fosse retirada do ar, a Shein fez um acordo com o Conar e editou o comercial para excluir a frase contestada sobre sua "brasilidade". A coluna obteve cópia do acordo.

Procurada, a Shein disse que sequer foi notificada pelo Conar.