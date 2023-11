São Paulo

Destinos atendidos somente pela Azul nos locais mais afastados dos grandes centros urbanos registram preços tão elevados quanto o de rotas internacionais atendidas pela mesma companhia.

Em aeroportos onde a Azul enfrenta a concorrência com Latam e Gol, suas tarifas costumam ser mais baixas, forma de ganhar mercado nessas praças onde as duas rivais são mais antigas e consolidadas, como em Congonhas (SP).

Pelo próprio aplicativo da empresa, um voo entre aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e Caldas Novas (GO), por exemplo, varia de R$ 2.966 a R$ 3.473, partindo em março do ano que vem —quatro meses é um período recomendado pelo setor para o usufruto de tarifas mais baixas.

No mesmo período, o trecho entre Vilhena (RO) e Cuiabá (MT) sai por R$ 2.154; e o que liga a capital matogrossense a Aripuanã, no mesmo estado, custa por R$ 3.230.

Os preços chegam a ser maiores do que aqueles cobrados em alguns destinos internacionais.

Para voar de Campinas a Paris (França) pela Azul, em março, um passageiro encontra passagens por menos de R$ 2.000. Partindo do interior paulista para Montevidéu, no Uruguai, o valor gira em torno de R$ 1.000.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), entre as três principais companhias aéreas que operam no país, a Azul é a que tem a tarifa mais elevada. Em agosto, o preço real médio do bilhete vendido pela empresa ficou em R$ 765, enquanto o da Gol era de R$ 575 e o da Latam, R$ 593.

A Azul disse que que os preços praticados variam de acordo com fatores como trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros.

Ainda de acordo com a empresa, a alta do dólar, o preço do combustível de aviação (QAV) e conflitos internacionais também afetam o preço.

Hoje, a companhia se descreve como a maior do país em número de voos e destinos. A Azul afirma operar em 150 cidades.

