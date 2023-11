São Paulo

Pela primeira vez, a varejista singalesa Shopee vai divulgar seu índice de confiança do consumidor brasileiro, que analisa a situação financeira das famílias e cidades.

Em outubro, o índice atingiu 111 pontos, quatro a mais do que em setembro.

Inspirado no ICC (índice de confiança do consumidor) da FGV, ele analisa o cenário atual da economia, levando em consideração a situação financeira da cidade e da família do entrevistado. Também leva em conta as perspectivas futuras.

Escritório da Shopee em Singapura - Edgar Su - 6.set.22/Reuters

Os entrevistados de menor poder aquisitivo foram aqueles que se mostraram mais confiantes na economia.

O público, que é o alvo da plataforma de comércio eletrônico, apresentou um crescimento de 4,8 pontos no indicador em outubro em relação ao mês anterior.

Por outro lado, houve queda na confiança entre os entrevistados que ganham de R$ 4.800 a R$ 9.600.

Com Paulo Ricardo Martins