Brasília

Em parceria com a TIM, o Hospital Sírio-Libanês colocará em operação em São Paulo, até o fim deste ano, sua primeira ambulância 5G. Em testes, o veículo reduziu em 27 minutos o atendimento de casos cardiológicos.

Esse tempo, entre a realização de um eletrocardiograma e o acionamento do time médico, contribui com a redução de possíveis danos ao paciente em casos de infarto ou AVC.

Ambulância 5G do Hospital Sírio-Libanês - 25.nov.2023-Divulgação

A ambulância permite a antecipação do fluxo de cuidados, em caso de suspeita de infarto, por meio da transmissão do eletrocardiograma via rede 5G para o plantonista. A transmissão é realizada em alta qualidade em menos de dois minutos. Há, ainda, a possibilidade de chamada de vídeo com a equipe do pronto-socorro.

A expectativa é que, com a evolução dos procedimentos, os veículos sejam equipados com aplicações de inteligência artificial (Vehicle Computing).

A ideia é levar o serviço da ambulância 5G para Brasília após a estreia do serviço em São Paulo.

"Minutos fazem diferença no atendimento médico de um paciente cardiológico, podendo evitar ou minimizar sequelas em casos de infarto do coração e de acidente vascular cerebral," diz Luciano Moreira Baracioli, coordenador de unidades críticas cardiológicas do Hospital Sírio-Libanês.

Com Paulo Ricardo Martins