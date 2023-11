Brasília

Em uma ofensiva por novos clientes, a TIM, terceira maior do mercado em clientes, decidiu vender em suas lojas projetores, TVs, notebooks e até videogames com descontos em troca da fidelização dos compradores.

Para usufruir, o interessado é obrigado a adquirir um plano da operadora, se não for cliente. O prazo de permanência mínima na tele será de um ano.

Segundo a Tim, essa modalidade de desconto é comum para troca de smartphones, mas não era empregada pelas concorrentes na venda de acessórios e outros equipamentos.

A TIM é a terceira maior do setor, com 24,2% de participação no terceiro trimestre em número de clientes. A líder é a Vivo, com 38,6%, seguida pela Claro (33,6%).

A TIM também dará descontos de até R$ 3.000 para impulsionar, principalmente, as vendas de aparelhos 5G da Samsung, que mira os 62 milhões de clientes da operadora para melhorar sua participação desse mercado. A Black Friday servirá de teste para essa oferta.

