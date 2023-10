São Paulo

O Magalu anuncia nesta semana uma parceria com o YouTube e o canal Podpah para a divulgação de promoções na Black Friday.

Um dos eventos programados será um live commerce de 5 horas ao vivo, na noite do dia 23 de novembro.

Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), apresentadores do Podpah, serão os responsáveis pela condução da live. Ao longo da programação, o Magalu irá disponibilizar ofertas especiais no site e aplicativo.

Igão (esq.) e Mítico (dir.) são os donos e apresentadores do Podpah - Divulgação

O programa de vendas para a data promocional vai reunir influenciadores e alguns dos principais canais de podcast do país. Participarão Diogo Defante, do podcast Rango Brabo (que integra a grande do Podpah) e Felipe Castanhari, do canal Nostalgia.

O evento deste ano também consolida a aposta do Magalu no universo digital, mirando, principalmente, no espaço deixado pela crise nas Americanas, que tinha uma presença online muito forte até a descoberta de inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões no balanço, em janeiro, e seu pedido de recuperação judicial nas semanas seguintes.

Com Diego Felix