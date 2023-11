Brasília

Com o aumento da violência, as vendas de blindados novos e usados dispararam. Somente em São Paulo, foram 5.945 blindagens nos primeiros quatro meses deste ano, alta de 35% em relação ao mesmo período de 2022. No país, foram foram vendidos 8.355 veículos, 16% a mais.

Levantamento da OLX, maior plataforma de compra e venda online de veículos, mostra que, nas negociações diretas por anúncios, o Corolla, da Toyota, foi o modelo com mais saída entre janeiro e agosto. Os dados de venda, no entanto, não são revelados.

O preço do médio do Corolla é R$ 81 mil, praticamente o mesmo de um Volkswagen Gol convencional zero.

O blindado de menor valor mediano é o Volkswagen Gol, negociado por R$ 22 mil.

Toyota Corolla XEI, um dos sedãs mais vendidos no Brasil - 29.abr.2020-Divulgação

Ainda segundo a OLX, a segunda marca blindada mais procurada é a Hilux, outro veículo da montadora japonesa. Preço: R$ R$ 183 mil.

Em terceiro, aparece o Honda Civic, por cerca de R$ 58 mil.

São Paulo e Rio de Janeiro ocupam a liderança e a vice-liderança em vendas de carros blindados, seguidos por Ceará e Minas Gerais.

A pesquisa foi baseada nos dados do aplicativo e do site, considerando carros classificados com blindagem.

Com Diego Felix