Brasília

A Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) ganhou três integrantes de peso. Com a adesão da ANM (Agência Nacional de Mineração), ANS (Associação Nacional de Saúde Suplementar) e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a entidade agora conta com 72 integrantes.

Deste total, 11 agências são federais. Juntas, elas respondem por um mercado que movimenta 40% do Produto Interno Bruto (PIB).

Vinicius Fuzeira Benevides, presidente da Abar, em evento no Senado Federal - Alan Marques - 14.mai.2014/Folhapress

As três agências estiveram no epicentro de discussões e negócios importantes no primeiro ano do mandato do presidente Lula.

Coube à ANM monitorar o acidente da mina de sal-gema da Braskem, que afundou o solo de bairros de Maceió (AL). A ANS atuou em meio a uma operação "caça às bruxas" de planos de saúde para estancar esquemas de fraudes com despesas médicas. A ANTT liberou o novo marco do transporte terrestre interestadual de passageiros.

Com Diego Felix