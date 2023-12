Brasília

O Banco Central cogita criar um Fundo Garantidor para ressarcir investidores que optarem por fazer aplicações em criptoativos.

A ideia é uma forma de garantir segurança ao mercado, que vem sofrendo com fraudes e golpes especialmente com os bitcoin.

Criptomoedas como o Bitcoin ganharam tração durante a pandemia da Covid-19 - Gabriel Cabral - 27.fev.2023/Folhapress

O Congresso aprovou um marco legal para o setor recentemente e cabe ao Banco Central definir as regras de funcionamento desse mercado.

Para isso, a autarquia submeteu à consulta pública uma série de perguntas que nortearão o preparo de uma minuta de portaria.

"Como a lei não prevê a separação total do patrimônio da corretora de criptos e as aplicações, o BC pensa em compensar essa fragilidade legal com outros mecanismos que deem mais garantia", diz Marcelo Padua Lima, sócio da área de Bancário e Fintechs do Cascione Advogados.

O Fundo Garantidor já existe para aplicações tradicionais e prevê ressarcimento a investidores no limite de R$ 250 mil por titular.

Outra ideia do BC, caso o fundo não vingue, é a utilização de seguros atrelados às aplicações.

Com Diego Felix