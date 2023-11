Brasília

A chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Juliana Mozachi-Sandri, foi eleita presidente da FinCoNet (International Financial Consumer Protection Organisation).

Juliana Sandri, Chefe da Diretoria de Supervisão de Conduta do Banco Central - 26.nov.2023-Divulgação/BCB

Criada em 2013 sob as leis da França, a entidade sem fins lucrativos supervisiona autoridades financeiras ao redor do mundo em busca das melhores práticas para a proteção dos consumidores de serviços financeiros.

Seis bancos centrais integram a FinCoNet: Brasil, Irlanda, Itália, Portugal, Espanha e Ruanda. Também fazem parte a Australian Securities and Investmentes Commission, a Financial Consumer Agency do Canadá, Financial Services Authority (Indonésia), Financial Services do Japão e Financial Sector Conduct Authority da África do Sul.

Com Paulo Ricardo Martins