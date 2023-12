Brasília

Os 2,7 milhões de passageiros do Metrô de São Paulo, finalmente, poderão circular diariamente ao longo dos 57 km de linhas totalmente conectados à internet e sem pagar por isso. Nesta quarta (13), a empresa assina o contrato com o consórcio Winity Arion, vencedor da licitação.

O projeto conectará as 54 estações das linhas 1 (Azul), 2 (Vermelha) e 3 (Verde) do metrô com 4G, 5G e Wi-Fi, abrangendo todo o centro comercial, financeiro e logístico da cidade.

Movimento na Linha 1 - Azul do Metrô de São Paulo - Rivaldo Gomes - 11.set.2019/Folhapress

O contrato terá validade de 30 anos. Inicialmente, a concessionária efetuará um pagamento de R$ 1 milhão ao Metrô. Depois, haverá uma remuneração mensal fixa de 30% sobre o faturamento bruto da concessionária decorrente da exploração comercialmente do sistema, com anúncios, por exemplo.

Além disso, a concessionária deverá realizar o pagamento do valor da remuneração mensal, cujo valor será obtido da aplicação do percentual ofertado sobre o faturamento bruto da concessionária (30%), resultante da exploração do objeto do contrato.

Com Diego Felix