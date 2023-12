Brasília

As empresas com ações na B3 fecharam o ano com uma redução de quase R$ 9 bilhões em sua dívida com os cortes da Selic, a taxa básica de juros, que passou de 13,75% ao ano, em agosto de 2022, para 11,75%, em meados de dezembro deste ano.

"Com essa redução de dois pontos percentuais, as empresas com dívidas economizaram o equivalente a uma Cyrela ou uma Marfrig em valor de mercado", disse Einar Rivero, analista independente do mercado financeiro.

Esse valor, segundo ele, se refere às dívidas com debêntures, papéis emitidos pelas companhias para se financiar e que são atrelados à Selic, cuja taxa é definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central.

No levantamento, feito por Rivero a pedido do Painel S.A., foram considerados os diversos cortes do juro básico para o cálculo da redução do custo financeiro da dívida dessas empresas. No total, a dívida é de R$ 450 bilhões.

A Localiza foi a que mais se beneficiou dos cortes da Selic —R$ 480 milhões de redução do custo financeiro de sua dívida. No total, as debêntures (R$ 24 bilhões) representam cerca de 80% da dívida total do grupo de aluguel e venda de veículos.

A empresa é seguida pela CCR (R$ 420,5 milhões de economia com juros); Simpar (R$ 410 milhões); Eletrobras (R$ 328 milhões) e Energisa (R$ 287 milhões).

