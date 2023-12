Brasília

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), cobrou a participação da Eletrobras privatizada no maior leilão de linhas de transmissão da história, marcado para esta sexta (15), na B3.

"Ela precisa entender a dimensão desse projeto para o governo. Tem de participar porque tem musculatura", disse Silveira ao Painel S.A.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - Pedro Ladeira - 15.ago.2023/Folhapress

O governo avalia que, dada a dimensão do projeto, o grupo chinês StateGrid é o mais cotado para levar a concessão.

Silveira, no entanto, quer que a Eletrobras entre na disputa.

"É uma concessão, com receita garantida, um negócio estável", disse.

A União vem travando uma guerra com a Eletrobras para ter maior poder de mando na empresa.

Com a privatização, o governo permaneceu como maior acionista (cerca de 40% das ações), mas não tem poder de decisão na companhia.

Por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), tenta rever essas regras para ter, ao menos, mais representantes no conselho de administração.

Maior da história

Serão concedidos 4.471 km de linhas de transmissão, passando por cinco estados (GO, MA, MG, SP e TO). Para garantir mais competição, Silveira disse ter pedido à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para separar o primeiro lote em 5 mini blocos.

O lote 1 é o maior: 1.513 km de linhas em corrente contínua e manutenção de outros 1.468 km já existentes. Esse pedaço do empreendimento consumirá cerca de 80% do total previsto em investimentos, estimados em R$ 21,7 bilhões para acrescentar 9,8 GW (gigawatts) em capacidade ao sistema de subestações.

O risco desse certame para o governo, no entanto, é grande. Caso não haja interessados no primeiro lote, o segundo não irá a leilão.

Além disso, como essas linhas terão de transmitir energia em corrente contínua, é preciso mais fôlego de investimento e financiamento para construir a obra —o que reduz bastante a quantidade de interessados.

"Esse projeto é fundamental para a gente aumentar nossa capacidade de interligação do Nordeste e Centro-Oeste para o escoamento de excedentes de energia limpa para os eixos consumidores do Sul e Sudeste", disse Silveira.

"Isso vai potencializar ainda mais investimentos em energia eólica, solar e de biomassa no Nordeste, com forte conexão com projetos de produção de hidrogênio verde, como os do Piauí."

Silveira afirmou que o governo quer incentivar o uso desse insumo para a produção de fertilizantes, por exemplo.

"E boa parte a gente quer que seja exportada", disse.

Com Diego Felix