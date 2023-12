Brasília

Os irmãos Batista promovem, nesta quarta (13), uma festa na fazenda Santa Luzia, em Aruanã (GO), para comemorar os 90 anos do pai, José Batista Sobrinho. Conhecido como Zé Mineiro, ele fundou a JBS, coração do que hoje é a J&F, a holding que controla o grupo da família.

A lista não foi divulgada por questões de segurança e conta com mais de 1.000 convidados, segundo pessoas próximas aos Batista. Metade é de executivos do grupo. A outra metade conta com empresários e, principalmente, políticos.

Os irmãos Wesley (dir.) e Joesley Batista, donos da JBS - Zanone Fraissat - 29.ago.2013/Folhapress

A movimentação em Brasília para o evento é tão grande que, nesta terça (12), já não havia mais jatinhos para locação.

Deputados e senadores começaram, então, a procurar os principais advogados da capital federal que possuem aviões.

Sob anonimato, dois deles confirmaram ao Painel S.A. pedidos de empréstimos das aeronaves feitos por parlamentares e até ministros de Lula.

Os nomes não foram revelados, mas, segundo relatos dos advogados, causou espanto que delatados pelos irmãos Batista estejam tentando participar do evento. Um deles ironizou, dizendo que a República voltou ao normal.

Isso porque Joesley e Wesley Batista foram o pivô de uma série de delações premiadas de executivos da J&F e da JBS que abalaram o país, entre 2017 e 2018. Tudo começou em abril de 2017, quando Joesley gravou uma conversa com o então presidente Michel Temer (MDB). No áudio, o então mandatário pede a manutenção de pagamentos, principalmente para o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ).

O conteúdo foi vazado e o desembocou em uma operação da Polícia Federal, que culminou em uma série de delações de executivos do grupo —entre eles Joesley e Wesley— envolvendo políticos importantes.

Nada de imagens

Pessoas próximas aos Batista afirmaram que Joesley e Wesley decidiram fazer a festa na fazenda porque é o local preferido do pai.

A propriedade fica a cerca de 500 km de Brasília e há uma pista de pouso. Não haverá hospedagem e, por isso, os convidados terão de fazer bate-volta de avião.

Quem aceita o convite também se compromete a não postar qualquer tipo de imagem (vídeo ou foto).

Com Diego Felix