Brasília

A médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral e faz previsões do tempo, enviou alerta ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que as chuvas se prolongarão até maio, prejudicando as safras de arroz e feijão.

Segundo o representante de Scritori, Osmar Santos, o ofício informava de que, já no fim de dezembro, o país deveria cuidar de equilibrar os estoques dos grãos como forma de evitar aumento de preço dos alimentos básicos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante coletiva de imprensa - Pedro Ladeira - 28.dez.23/Folhapress

"A gente prevê que haverá alta na inflação por causa disso", disse Santos à coluna. "Avisamos que seriam as águas de maio, e não as de março, que fechariam o verão."

Além de ajudar o governo federal, o instituto Cacique Cobra Coral informa que mantém convênios com diversas prefeituras.

Em São Paulo, castigada fortemente pelas chuvas, a parceira está suspensa. Segundo Osmar, a gestão de Ricardo Nunes, candidato à reeleição, não investiu em piscinões e obras que minimizariam os estragos das chuvas.

Com Diego Felix