Brasília

Os brasileiros não estão se cuidando devidamente com a exposição ao sol diante do excessivo calor nos últimos meses. É o que mostram as vendas de Caladryl, da farmacêutica EMS.

O produto é recomendado para aliviar e hidratar a pele após a exposição ao sol, especialmente após queimaduras.

Verão de altas temperaturas fez praias como a do Leblon, no Rio de Janeiro, lotarem - Eduardo Anizelli - 15.dez.23/Folhapress

Em dezembro, quando começou o verão, as vendas do produto cresceram 276% em relação a dezembro de 2022. Foram 46 mil unidades comercializadas somente no mês passado.

Para a empresa, a alta se deve ao calor excessivo e à baixa umidade nos últimos meses.

Marca tradicional no mercado brasileiro e adquirida pela EMS em 2021, Caladryl alcançou em dezembro 17,6% de participação de mercado, segundo a Iqvia.

Com Diego Felix