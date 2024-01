São Paulo

As seguradoras passarão a contar com duas ferramentas da CNSeg (confederação das seguradoras), que ajudam a prever catástrofes naturais no país.

A iniciativa já foi testada por 21 seguradoras e será lançada, em 28 de fevereiro, em São Paulo, durante um evento da Unep FI, braço financeiro do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Uma das ferramentas é uma mapa de calor do território nacional em que todas as capitais aparecem com seus riscos climáticos detalhados. A outra identifica cenários de perdas decorrentes de acidentes naturais, como inundações urbanas.

Com ela, as companhias conseguem estimar e mensurar perdas financeiras na aceitação e precificação de seguros para catástrofes voltados a residências, condomínios e empresas.

"É cada vez mais importante a geração de informações e dados qualitativos e quantitativos sobre os riscos e eventos climáticos extremos. Tal inteligência ajudará o setor não somente na gestão de riscos, mas na construção de produtos que tenham como objetivo amparar o consumidor diante destes eventos", diz Ana Paula de Almeida, diretora de sustentabilidade e relações de consumo da CNSeg.

Como mostrou o Painel S.A., as mudanças climáticas devem impulsionar o setor de seguros, que registrou crescimento de quase 20% entre janeiro e outubro de 2023.

Segundo estimativas do setor, menos de 20% das empresas brasileiras têm seguro, o que mostra potencial de crescimento para os próximos anos.

