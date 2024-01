São Paulo

Empresas que dão vale-transporte a seus funcionários terão custo extra de R$ 15 milhões com o reajuste das tarifas de metrô, trem e ônibus intermunicipais (EMTU) de São Paulo.

No fim do ano passado, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) concedeu um aumento médio de 13% na tarifa dos modais administrados pelo estado.

Enquanto o transporte sobre trilhos subiu de R$ 4,40 para R$ 5, nos ônibus da EMTU a passagem passou de R$ 7,65 para R$ 8,20.

Equipe de manutenção realiza reparos na Linha-9 Esmeralda da ViaMobilidade, em São Paulo - Danilo Verpa - 04.out.23/Folhapress

De acordo com um levantamento da VR, gigante dos tíquetes de benefícios, o custo mais que dobrou para as cerca de 1.400 empresas que participaram de uma pesquisa.

Isso porque a legislação define que o valor do vale-transporte deve ser calculado considerando 6% do salário-base do trabalhador e não sobre a tarifa vigente.

Ou seja, nesse momento, as empresas não podem aplicar um desconto maior na folha e a diferença dos 6% sobre os 13% do reajuste nas passagens teve de ser custeada pelo empregador.

Ainda segundo a VR, diante dessa situação, as companhias avaliam que as novas contratações serão revistas, dando preferência para candidatos que morem perto do local de trabalho.

Com Diego Felix