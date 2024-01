São Paulo

O Centro Paula Souza, autarquia da administração estadual, se tornou a maior instituição do país com número de cadastros no Ministério da Ciência e Tecnologia para a realização de parcerias com o setor privado. Vinte Fatecs (Faculdades de Tecnologia) do interior e da capital já estão habilitadas a firmar convênios que resultam em benefícios fiscais previstos na Lei de Informática para as empresas.

Pelos cálculos da instituição, a cada R$ 1 investido pelas companhias em pesquisa, o retorno pode ser de até R$ 2,30.

A legislação brasileira estimula parcerias público-privadas dessa natureza. A Lei do Bem e a da Informática, por exemplo, preveem incentivos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL (Contribuição Sobre Lucro Líquido). As empresas podem abater do que têm de recolher algo entre 20,4% e 27,2% dos valores investidos em pesquisa.

"Agora, podemos procurar as empresas para captar recursos e desenvolver pesquisas que resultem em inovações", afirma Emilena Lorenzon, superintendente do Centro Paula Souza.

Em Jundiaí e Sorocaba, por exemplo, as Fatecs locais fecharam parceria com a gigante chinesa Huawei para a oferta de capacitação em python, linguagem utilizada em programação tecnológica.

Com Diego Felix