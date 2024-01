São Paulo

A Azul abriu processo para contratar 200 pilotos e promoverá 150 copilotos a comandantes para dar suporte ao crescimento de 11% no número de voos previstos para este ano.



Somente no primeiro trimestre deste ano, a companhia registrou 7,1% mais voos do que no primeiro trimestre do ano passado, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Montagem do jato comercial da Embraer para a Azul - Eduardo Knapp - 08.jul.2022/Folhapress



Os futuros tripulantes vão operar uma frota diversificada de aeronaves, que inclui desde o Cessna Grand Caravan, com nove assentos, passando pelos aviões ATR-600, Embraer E1, E2, Airbus A320, A321, até o imponente Airbus A330, com capacidade para transportar 298 Clientes.

Com Diego Felix