Brasília

O empresariado paulistano continua animado com os rumos da economia, mas segue cauteloso com os negócios.

Em fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) calculado pela FecomercioSP foi de 110,2 pontos, 2% acima da marca de janeiro.

Loja na Ladeira Porto Geral, região da 25 de Março, em São Paulo, que vende miçangas - Jardiel Carvalho - 17.nov.23/Folhapress

Na escala, o otimismo é refletido acima de 100 pontos. O resultado é o maior resultado desde outubro de 2023, quando o índice foi de 117,2 pontos.

Segundo a FecomercioSP, isso se deve à melhora da conjuntura econômica, diante do ciclo de redução dos juros, da inflação e do endividamento.

Apesar disso, na comparação com fevereiro de 2023, houve uma queda de 1,9% (o índice era de 112,3 pontos), o que sinaliza que, no começo do ano passado, as expectativas estavam ligeiramente mais altas.

O ânimo está em alta, mas a realidade se mostra incerta. Apesar de o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) ter passado de 86,1 pontos, em janeiro, para 92,2 pontos, em fevereiro, as contratações caíram e os estoques foram problema para um quarto do setor.

O indicador de contratação de funcionários recuou 1,3% em fevereiro, chegando a 113,3 pontos. Essa retração é ainda mais relevante (-3,8%) na comparação com fevereiro de 2023 (117,7 pontos). No auge, em julho passado, o índice estava em 119,7 pontos.

O índice de Estoques (IE) recuou 0,3%, ao passar de 117,6 pontos, em janeiro, para 117,3 pontos, em fevereiro. No entanto, em comparação com fevereiro de 2023, o indicador avançou 5%. Quase um quarto dos empresários relataram problemas com seus estoques.

Com Diego Felix