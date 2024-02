São Paulo

A ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) foi incluída nesta sexta (23) na lista de entidades que pleiteiam no STF a inconstitucionalidade da isenção tributária para compras internacionais até US$ 50.

Já são 14 entidades que entraram com pedido de amicus curiae (amigo da causa) em favor da ação direta de inconstitucionalidade protocolada em janeiro pelas confederações da indústria (CNI) e do comércio (CNC).

A Shein é uma das empresas beneficiadas pelo programa Remessa Conforme - Dado Ruvic/Reuters

As agremiações alegam falta de isonomia tributária com a isenção dada aos sites estrangeiros pelo Ministério da Fazenda no ano passado.

Neste momento, além da pressão pelo STF, as indústrias brasileiras reclamam da falta de urgência com a qual o governo vem lidando com o tema. Argumentam que, enquanto não é tomada uma decisão final sobre as isenções de produtos importados, as empresas operam em concorrência desleal contra sites chineses como Shein e AliExpress.

Para a ABVTEX, o programa Remessa Conforme coloca em risco o setor têxtil e afirma que mais de 1,7 milhão de empregos correm risco com a manutenção da proposta.

Integram o processo entidades como Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de SP), IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Abrinq (Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos) e federações das Indústrias de nove Estados brasileiros.

Com Diego Felix