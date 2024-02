São Paulo

Com o aumento de golpes virtuais, roubos e outros crimes envolvendo correntistas de bancos, ao menos dez seguradoras passaram a oferecer um seguro contra perdas financeiras causadas pela bandidagem. No Bradesco, um dos maiores nesse segmento, as contratações mais que dobraram no ano passado e continuam em alta.

No total, o crescimento de apólices foi de 139% na comparação com 2022. A cidade com o maior registro de contratação foi São Paulo, com 28% de novos clientes.

Com o avanço da criminalidade, as pessoas estão se protegendo contra crimes bancários por apps - Rivaldo Gomes - 16.nov.21/Folhapress

Segundo a empresa, o produto cobre transações indevidas feitas por terceiros em casos como roubo e furto qualificado. Também abrange operações feitas pelo próprio cliente sob coação sejam elas Pix, TEDs, pagamento de boletos, entre outras modalidades.

Com Diego Felix