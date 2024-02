São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou o financiamento de R$ 70 milhões para a farmacêutica Althaia implantar um centro de pesquisa para novos medicamentos em Atibaia, no interior de São Paulo. Pelo projeto, a área de pesquisa e inovação ficará cinco vezes maior.

"É prioridade do governo do presidente Lula ampliar o acesso à saúde e reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde. Vamos perseguir esse objetivo com o Plano Mais Produção", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

A Althaia desenvolve medicamentos para o mercado brasileiro - Getty Images

Com o novo centro, a Althaia também pretende desenvolver medicamentos de maior complexidade, que trazem maior retorno financeiro.

"O projeto integra a estratégia de desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde da Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de fármacos e insumos", diz José Luis Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio do BNDES.

Com Diego Felix