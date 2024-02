Brasília

O advogado Ricardo Tepedino faleceu aos 61 anos, neste domingo (4), vítima de um câncer descoberto no fim de dezembro. A notícia foi confirmada pelo marido, José Antônio Arone.

Um dos nomes mais importantes da advocacia empresarial, Tepedino atuou nas maiores disputas societárias do país e nas principais operações de compra e venda de companhias.

O advogado Ricardo Tepedino - 30.nov.2023-Mathilde Misisoneiro/Folhapress

Começou a carreira no Rio de Janeiro, em 1985, logo após concluir a graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Rapidamente, se destacou no escritório de Sergio Bermudes. Em 1996, transferiu-se para São Paulo e, cinco anos depois, montou o escritório Tepedino, Berezowski e Poppa Advogados.

Lecionou Direito Administrativo na Universidade Candido Mendes e integrou o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa e o Conselho Universitário da UERJ.

Entre 2010 e 2011, fez parte do Tribunal de Ética da OAB-SP. Entre 2012 e 2015 foi membro efetivo do Conselho Seccional da ordem. Foi co-autor de "Lei de Recuperação de Empresas e Falências e Direito Societário", "A nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas", "Direito das Companhias" e de "Lei das S.A. em seus 40 Anos".

Atuou como integrante da banca examinadora de um dos concursos de ingresso na magistratura de São Paulo e foi selecionado diversas vezes nas edições do Chambers and Partners, uma das mais relevantes publicações que faz ranking de escritórios de advocacia no mundo.

Vaidoso, gostava de dizer que obteve menções na Banda 1 de "dispute resolution and litigation" (disputas societárias, em uma tradução livre).

Conhecido pela eloquência e pelo tom ácido de suas críticas, seu desempenho como advogado o levou, muitas vezes, a tomar parte nas disputas entre empresas e empresários.

Representou a família Klein na briga com Abilio Diniz para reaver a Casas Bahia. Posteriormente, foi conselheiro do Casino no Pão de Açúcar durante a disputa travada entre Abilio e o francês Jean-Charles Nouri. Defendeu Benjamin Steinbruch, da CSN, na briga com os primos. Atualmente, integrava o conselho de administração do Banco Safra.

Era uma enciclopédia ambulante da história das grandes empresas. Bastava uma pergunta e puxava da memória os casos mais surpreendentes dos bastidores de grandes fusões e aquisições e de desavenças entre empresários —a maioria impublicáveis.

Tepedino era um amante das artes. Sua casa, em um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, abriga quadros e esculturas de artistas famosos.

Na sala de jantar, em meio a enormes quadros, ele encaixou uma tela a óleo pequena de Pancetti, que ele apreciava especialmente. Dizia que a reprodução do mar azul era um calmante.

Adorava ópera e tinha um piano de cauda Yamaha que ele gostava de dedilhar, mas dizia que não tinha tempo de estudar.

Romântico e um pouco dramático, gostava de Chopin, especialmente a primeira Balada e a Polonesa Heróica. De Beethoven, tinha especial preferência pela Sonata Patética, e de Rachmaninoff, pelo segundo concerto para piano e orquestra.

Tepedino deixa o marido José Antônio Arone, o filho Pedro Bessone Tepedino, do primeiro casamento, e a cachorra Carmen de Bizet, outro amor de sua vida.

O velório será nesta segunda (5) no funeral Home, na São Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista, em São Paulo, de 10h às 20h.

Com Diego Felix