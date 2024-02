São Paulo

No primeiro ano da gestão Lula, o custo de vida em São Paulo fechou com alta acumulada de 3,83%. A alta de 2023, no entanto, foi bem menor que a de 2022 (6,3%), último ano do mandato de Jair Bolsonaro.

"Apesar da melhora observada no cenário de inflação ao longo do ano passado, é preocupante o fato de os custos seguirem elevados, sobretudo no setor de transportes, uma vez que isso impacta todos os outros segmentos econômicos", diz a FecomercioSP, responsável pelo levantamento.

O preço dos alimentos foi componente importante para o encarecimento do custo de vida - Rahel Patrasso - 17.out.23/Xinhua

As maiores pressões sobre os custos vieram, segundo a entidade, de transportes (alta acumulada de 5,93%) e alimentos e bebidas (2,37%).

As famílias de menor renda mensal foram mais penalizadas. Entre as classes D e E, o aumento no custo de vida foi de 9,1% e 7,3%, respectivamente.

Nas classes A e B, as variações foram de 5,7% e 4,6%, respectivamente.

Com Diego Felix