Brasília

Uma pesquisa feita pelo TRVL Lab e a International Luxury Travel Market (ILTM) mostra que oito em dez entrevistados que fazem viagens de luxo todo ano estão dispostos a gastar até 80% mais neste ano.

Os gastos mensais dos viajantes no ano anterior, no entanto, não foram revelados.

A geração dos millennials (entre 30 e 39 anos) representa quase metade desse público (48,2%) e a geração Z (até 25 anos) aparece na sequência (28%).

Movimentação de passageiros no aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos - 17.ago.23/Folhapress

Esse grupo possui renda entre R$ 20 mil e R$ 50 mil e realiza, em média, três viagens internacionais por ano, segundo a pesquisa. A maioria (70%) é de mulheres.

Fernando de Noronha, Gramado, Fortaleza, Rio de Janeiro e Natal são os destinos nacionais da gastança das próximas viagens.

No exterior, a preferência é EUA (11,38% dos entrevistados), Portugal (7,49%), Itália (7,19%) e Paris (5,69%).

A pesquisa foi conduzida por questionário online com brasileiros de todas as regiões do país, com renda acima de R$ 20.000 e que fizeram pelo menos uma viagem nacional a lazer nos últimos 12 meses. Cerca de 840 formulários foram considerados válidos.

Dados do IBGE mostram que 1,2 milhão de brasileiros ganham mais de 20 salários mínimos por mês.

Com Diego Felix