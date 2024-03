São Paulo

A VLI, concessionária responsável pelo corredor ferroviário do Norte e pelo terminal portuário de São Luís (MA) bateu recorde de carga movimentada em 2023. Foram transportadas 14,5 bilhões de TKU (toneladas por quilômetro útil), cerca de 400 milhões de TKU a mais do que em 2022.

Analistas de mercado avaliam que o resultado reflete o uso do chamado Arco-Norte como alternativa ao porto de Santos (SP) para o escoamento de cargas. Para eles, também demonstra problemas no direito de passagem para trens de outras companhias, uma condição imposta no leilão que ainda apresenta problemas.

Trecho do terminal ferroviário da Tiplam, controlado pela VLI, no Porto de Santos - Eduardo Knapp - 19.ago.20/Folhapress

No operação do terminal portuário de São Luís, foram transportados 5,6 milhões de toneladas. Em 2022, foram 5,4 milhões, igualmente o melhor resultado até então.

A VLI é uma holding controlada pela Vale, sua acionista majoritária, Brookfield Brasil, Mitsui, FI-FGTS (fundo de investimentos controlado pela Caixa Econômica Federal) e BNDES.

Neste momento, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) analisa a venda de 10% das ações da Mitsui para o Brookfield, o que a tornará a principal sócia do negócio.

"Os recordes são resultados do nosso foco no atendimento à demanda de nossos clientes, planejamento e estabilidade operacional, além de investimentos recentes, que nos permitiram ampliar a capacidade de transporte", afirma Alessandro Gama, diretor-executivo de operações da VLI.

O corredor Norte se tornou rota de escoamento para os segmentos do agronegócio, mineração, celulose e combustíveis, cobrindo o Matopiba (acrônimo para a região dos territórios de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), Mato Grosso, Pará e Goiás.

No ano passado, a VLI iniciou uma parceria com a Copi (Companhia Operadora Portuária do Itaqui) para o transporte de fertilizantes no corredor norte. Foram investidos mais de R$ 400 milhões na operação, que terá capacidade de movimentar 1,5 milhão de toneladas por ano.

Além disso, serão adicionados 168 vagões Hopper HTT e três locomotivas na operação, o que deve aumentar a capacidade de transporte de carga.

Com Diego Felix