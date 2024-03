Brasília

O secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, será o novo integrante do conselho de administração da Petrobras e seu nome foi indicado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para reduzir a influência do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) na petroleira.

No entanto, Dubeux é muito próximo ao secretário-executivo de Minas e Energia, Arthur Valério. Ambos pertencem aos quadros da AGU (Advocacia-Geral da União) e chegaram a trabalhar juntos até o fim de 2022 na Consultoria-Geral da União, órgão que coordena todas as consultorias jurídicas do governo. Valério, à época, foi chefe de Dubeux.

Rafael Dubeux, secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda - Gabriela Biló - 22.ago.23/Folhapress

No ano passado, o executivo da Fazenda atuou em sintonia com os técnicos de Minas e Energia na elaboração da política de debêntures incentivadas de energia renovável e no Combustível do Futuro, programa que estimula a produção de etanol e outros biocombustíveis.

Segundo relatos, para Silveira, a posição de Dubeux está totalmente alinhada com a pauta da pasta.

Silveira e Prates disputam poder. O ministro já cobrou publicamente que o presidente da petroleira garanta mais empenho da estatal nas agendas da autossuficiência do refino, aumento da oferta do gás e de fertilizantes e na queda do preço do combustível.

Com Diego Felix