Brasília

O BNDES anuncia, nesta terça (12), que vai financiar o plano de inovação da Intelbras, empresa de capital aberto que desenvolve soluções para residências inteligentes e de sistemas de segurança.

O crédito de R$ 200 milhões se enquadra na linha BNDES Mais Inovação, cujo custo financeiro é baseado em TR (Taxa Referencial), cerca de 2% ao ano. O projeto está alinhado com a política industrial brasileira que tem metas definidas até 2033.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES - Mauro Pimentel - 07.dez.23/AFP

"A neoindustrialização do Brasil é uma diretriz fundamental do governo Lula e, para isso, a atuação do Estado, a partir de uma relação colaborativa com complementar com o mercado, é indispensável", diz Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

O apoio do banco visa ampliar a competividade da empresa em produtos eletrônicos e acelerar a adoção de tecnologias para geração de energia limpa.

Para José Luís Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, o investimento em inovação é a oportunidade que as empresas brasileiras têm para desenvolver tecnologias que hoje são indispensáveis e que vão ditar as regras no futuro, como a inteligência artificial.

"Com o Plano Mais Produção, liderado pelo vice-presidente [Geraldo] Alckmin, estamos fortalecendo o setor produtivo nesse segmento, além de contribuir para que o país tenha uma indústria mais verde, mais produtiva e mais competitiva", disse.

O projeto também contempla soluções de segurança pública e corporativa integrando plataformas de inteligência artificial.

Um exemplo são as câmeras de segurança que captam imagens de pessoas suspeitas, que, interligadas com bases de dados, identificam se estes são procurados e avisam à polícia.

A Intelbras foi fundada em 1976, produzindo telefones convencionais e centrais telefônicas de pequeno porte. Atualmente, a empresa desenvolve, fabrica e comercializa mais de 2.100 produtos voltados aos segmentos de segurança eletrônica, comunicação, redes e energia.

Por meio de seus distribuidores e revendedores, a companhia está presente em cerca de 98% dos municípios brasileiros com potencial de consumo de eletroeletrônicos. Em fevereiro de 2021, as ações da Intelbras passaram a ser negociadas na B3.

Com aproximadamente 5 mil colaboradores, a empresa conta com seis unidades em todo o país, sendo duas delas localizadas no município de São José (SC), incluindo a matriz, e as demais nos municípios de Santa Rita do Sapucaí (MG), Manaus (AM), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Tubarão (SC), além de exportar para diversos países da América Latina.

Com Diego Felix