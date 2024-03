Brasília

As operadoras de telefonia aguardam que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (UB-MA), crie uma regra obrigando big techs, como Netflix e Amazon, a pagarem um pedágio para circular seus conteúdos.

A promessa, no entanto, não sai do papel. Via assessoria, Juscelino nega que esteja conduzindo uma medida dessa natureza.

O ministro das comunicações, Juscelino Filho, em entrevista para a Folha - Gabriela Biló - 26.mar.24/Folhapress

Mas as teles afirmam que, como notificou o Painel S.A., Juscelino chegou a dizer que faria essa cobrança durante o Mobile World Congress (MWC) 2024, em Barcelona, na Espanha, o maior evento de telecomunicações do mundo.

Na volta do evento, o ministro passou a trabalhar em outra frente: fazer com que os aplicativos, grandes produtores de conteúdo, contribuam com um fundo cujos recursos serão direcionados à expansão da banda larga em lugares remotos.

Na dúvida, as teles passaram a operar junto à Anatel, que, neste momento, mantém uma tomada de subsídios para avaliar se, por sua própria conta —e risco— poderá levar a cobrança de uma pedágio nas redes adiante como forma de compensá-las pelos investimentos que são feitos para suportar o tráfego de filmes e séries sem deixar recursos para a instalação de internet em lugares remotos.

Para o ex-deputado Alessandro Molon, relator do Marco Civil da Internet, essa discussão não deve prosperar de nenhuma forma.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

"Defender pedágio na internet é acabar com o marco civil, que, por uma década, nos permitiu ter uma internet livre no país", disse ao Painel S.A..

"A gente já paga [as operadoras] para nos levarem aonde a gente quer chegar. Uma dupla cobrança, seguramente, vai trazer aumento de preços dos serviços de internet. Foi o que aconteceu na Coreia do Sul, único país do mundo que fez isso até hoje."

Molon hoje é diretor-executivo da Aliança pela Internet Aberta, que congrega as big techs e radiodifusores.

Para Marcos Ferrari, presidente da Conéxis, associação das operadoras, o setor defende o pedágio —tecnicamente conhecido como fare share [tarifa justa, em tradução livre do inglês].

"Hoje, o investimento do setor fica muito concentrado no aumento de capacidade para atender ao consumo de conteúdos das big techs", disse.

Com Diego Felix