Brasília

Otimista com os rumos da economia, a indústria nacional farmacêutica investirá R$ 16 bilhões até 2026 —166% a mais do que foi investido durante o governo Jair Bolsonaro.

Deste total, R$ 7,5 bilhões serão destinados para pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e R$ 8,5 bilhões na compra de máquinas, equipamentos e construção de novas fábricas.

Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil - Reinaldo Canato - 22.fev.2018/Folhapress

Os dados são do Grupo FarmaBrasil, entidade que congrega 12 das principais fabricantes nacionais.

"Esses aportes possibilitam colocarmos as empresas de capital nacional na rota de desenvolvimento", diz Reginaldo Arcuri, presidente-executivo da entidade.

"É fundamental termos empresas tecnológicas e produzindo o que há de mais moderno no mundo. As empresas do grupo têm aportado entre 6% e 14% do faturamento líquido em inovação e tecnologia. E esse volume é considerável e vai trazer grandes resultados para o país", avalia.

Um dos estímulos para o setor é o Nova Indústria Brasil, programa do governo federal de estímulo que prevê incentivos para o setor farmacêutico.

"É uma iniciativa de política pública que terá forte apoio do BNDES. E nossas associadas estão atentas, buscando aumentar investimentos em centros de pesquisa, que vão impulsionar a ampliação do acesso à saúde e fortalecer a indústria nacional", diz.

Com Diego Felix