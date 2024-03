São Paulo

A Abras (Associação Brasileira de Supermercado) vai propor ao governo federal a antecipação dos efeitos da reforma tributária com a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção. A medida é vista no setor como forma de conter o avanço da inflação sobre os alimentos.

De acordo com João Galassi, presidente da associação, o tema será discutido com técnicos do Ministério da Fazenda nesta sexta (15).

Dados do IPCA de fevereiro mostram que a inflação da alimentação no domicílio variou 1,12% - Rahel Patrasso - 17.out.23/Xinhua

"Antecipar essa desoneração dos principais produtos como carne, leite, arroz e os alimentos da cesta básica, retirando a incidência de ICMS nos Estados, pode contribuir de imediato para a redução do custo da alimentação das famílias brasileiras", afirma Galassi.

Dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de fevereiro mostram que a inflação da alimentação no domicílio variou 1,12%. Em janeiro, a alta havia sido de 1,81%, a maior para o primeiro mês em oito anos, desde 2016. À época, a variação dos preços havia sido de 2,89%.

A alta nos preços acendeu sinal de alerta no governo Lula, que lida com queda na popularidade e vê nos preços dos supermercados um ponto sensível de reclamação por parte de sua base eleitoral.