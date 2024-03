São Paulo

Carolina Burg Terpins cogita deixar a sociedade com Jorge Felipe Lemann na JFL Realty, gestora de ativos imobiliários de alto padrão. Pipo, como ele é conhecido, é filho do bilionário Jorge Paulo Lemann.



Em férias, Terpins deve deixar a empresa devido a divergências no comando dos negócios que se prolongam desde o ano passado, quando a executiva colocou sua participação à venda.

Carolina Burg Terpins, sócia fundadora da gestora de ativos imobiliários de alto padrão JFL - Divulgação

"Estou em férias fora do Brasil. Assim que retornar será decidido o caminho a seguir. É natural ter divergências, mas o importante é pensar no melhor para a JFL", disse a executiva em nota ao Painel S.A..



A JFL foi fundada por Carolina e Jorge Felipe Lemann, em 2015. No ano passado, a companhia superou os R$ 3 bilhões em ativos. É do grupo o JFL Living, que aluga imóveis de luxo.

Com Diego Felix