São Paulo

A Natura anunciará sua entrada no ramo de produtos voltados ao bem-estar em casa. Com a marca Bothânica, a companhia aposta em um mercado que movimentou mais de US$ 2,1 bilhões (R$ 10,4 bilhões) no Brasil em 2023, segundo estimativas do Euromonitor.

Os produtos da nova linha de negócio são voltados para o cuidado, a limpeza e a perfumação para corpo e a casa, com óleos de massagem, sabonetes líquidos, hidratantes para as mãos, velas e home spray.

Frascos de Bothânica, a nova linha de produtos premium da Natura para o lar - Divulgação

Segundo Tatiana Ponce, chefe do departamento de marketing da Natura e líder global de pesquisa e desenvolvimento da companhia, a Bothânica mira um consumidor de alto padrão, acostumado com marcas para casa de nicho, que têm produção em pequena escala.

"Na pandemia, as pessoas aprenderam e encontraram na casa o seu refúgio. Elas perceberam o quanto estar em casa é prazeroso. A casa passou a ser um centro de atenção", diz Ponce.

Os novos produtos estão à venda desde o fim do ano passado em 30 lojas da Natura. Também foram realizadas pequenas ativações de marketing com influenciadores. Porém, a produção até o momento foi feita sob demanda reduzida.

A partir de março, os produtos serão comercializados em todas as lojas físicas e no ecommerce da Natura, com preços iniciais na faixa dos R$ 270.

As revendedoras, um dos pilares das vendas, não terão o catálogo de Bothânica disponibilizado.

Segundo a empresa, todos os insumos são naturais e biodegradáveis, feitos à base de plantas, sem adição de derivados do petróleo e com embalagens sustentáveis.

Os frascos são feitos de plástico reciclável, com o mínimo de 55% de vidro reciclado e cartuchos, quando necessário, com pelo menos 55% de papel reciclado.

A companhia também fará um forte investimento na mensagem da reutilização, com os consumidores aderindo ao refil no reabastecimento dos produtos.

Com Diego Felix