Brasília

A disputa entre a BYD e as montadoras tradicionais para emplacar os elétricos foi parar nas redes sociais depois que a chinesa publicou um vídeo de seu Dolphin Mini em resposta ao desdém do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

A BYD patrocinou o Campeonato Paulista e decidiu presentear Ferreira com um Mini pela conquista do título, há cerca de duas semanas. No entanto, durante uma entrevista coletiva, Ferreira desdenhou do carro, dizendo preferir seu Ford Mustang, de 1966.

A BYD se tornou uma das maiores montadoras de carros elétricos do mundo - Nick Carey - 28.abr,23/Reuters

"Não gosto de carro elétrico, acho que não podia falar isso. Ainda vou ver o que vou fazer com isso", disse Ferreira.

A BYD, então, publicou um vídeo no Instragam provocando o técnico. Nele, o motorista de um Mustang tenta estacionar entre dois carros e não consegue. Na sequência, um motorista com o Dolphin para o carro facilmente.

"A BYD respeita o gosto de todos. Mas quando o assunto é aproveitar o melhor da cidade, um carro compacto, versátil e 100% elétrico se sai muito melhor", diz no vídeo.

A controvérsia entre internautas se instaurou até que a própria Ford, dona da marca Mustang, passou a interagir na publicação da BYD só para lembrar que, diferentemente do que sinaliza a chinesa, a Ford já fabrica o Mustang Mach-E, "o único elétrico que é um Mustang".

Farpas históricas

A rivalidade entre Ford e BYD remonta aos últimos dois anos. A Ford desistiu de produzir na fábrica de Camaçari (BA) e, à época, se recusou a vender o local para a BYD.

O governo da Bahia entrou em ação e cancelou os subsídios fiscais concedidos à montadora norte-americana, que foram, então, transferidos para a BYD.

Recentemente, a montadora chinesa pediu para que as autoridades trocassem o nome da estrada que passa pela fábrica. Hoje ela se chama Henry Ford, inventor do automóvel e fundador da Ford.

Via assessoria, a BYD nega ter feito esse pedido. A companhia informa que essa iniciativa partiu da Assembleia Legislativa da Bahia e da Câmara de Vereadores de Camaçari.

Com Diego Felix